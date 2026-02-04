menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » 1 dari 3 Tim yang Membuat Persib Menangis Sudah di Bandung

1 dari 3 Tim yang Membuat Persib Menangis Sudah di Bandung

1 dari 3 Tim yang Membuat Persib Menangis Sudah di Bandung
Skuad Malut United. Foto: diambil dari malutunited

jpnn.com - BANDUNG - Juara bertahan yang kini sedang memimpin klasemen Super League, Persib Bandung, kedatangan tamu istimewa di pekan ke-20.

Si Maung Bandung akan menjamu Malut United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (6/2) malam WIB.

Malut United merupakan tim yang terbilang paling banyak dihuni mantan Persib, seperti Ciro Alves, David Da Silva, Gustavo Franca, Tyronne del Pino, dan Dimas Drajad.

Laskar Kie Raha -julukan Malut United, adalah satu dari tiga tim yang bisa mengalahkan atau membuat Persib menangis di Super League musim ini.

Persib Bandung kalah 0-2 saat away ke kandang Malut United.

Selain kalah dari Malut United, Persib juga menelan pil pahit saat berhadapan dengan Persita Tangerang (away 1-2) dan Persijap Jepara (away 1-2).

Ada 3 tim yang bisa mengalahkan Persib di Super League sejauh ini, salah satunya sudah mendarat di Bandung.

