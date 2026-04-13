1 dari 5 Mobil China yang Dikirim ke Pasar Global adalah Milik Chery Group

jpnn.com, JAKARTA - Kinerja global Chery Group kembali menanjak. Sepanjang Maret 2026, pabrikan membukukan penjualan bulanan 240.678 unit, naik 12,1 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Capaian tersebut mempertegas posisi Chery sebagai salah satu motor utama ekspor kendaraan dari Negeri Tirai Bambu.

Secara kumulatif, basis pengguna Chery di seluruh dunia kini telah menembus 19,12 juta, dengan lebih dari 6,23 juta di antaranya berasal dari pasar internasional.

Angka tersebut mencerminkan ekspansi yang tidak hanya agresif, tetapi juga mulai memasuki fase yang lebih matang.

Dorongan penjualan global Chery datang dari kombinasi strategi yang terintegrasi, mulai dari riset dan pengembangan, manufaktur, hingga penguatan merek dan ekosistem mobilitas berkelanjutan.

Pada Maret saja, penjualan kendaraan mencapai 228.451 unit, tumbuh 15 persen secara tahunan.

Momentum itu turut diperkuat oleh penetrasi ke pasar dengan regulasi ketat, termasuk ekspansi ke 18 negara di Eropa.

Dalam keterangan resminya, disebutkan kontribusi Chery terhadap ekspor otomotif Tiongkok pun kian signifikan.