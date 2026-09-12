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1 Gol Tercipta di Babak Pertama Persija Vs Persib, GBK Pecah

1 Gol Tercipta di Babak Pertama Persija Vs Persib, GBK Pecah
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Suporter Persija Jakarta. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA – Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta bak pecah pada menit 41 babak pertama Persija vs Persib, Sabtu (12/9) sore WIB.

Itu lantaran tuan rumah unggul satu gol dalam laga yang merupakan lanjutan pekan kedua Super League.

Alexander Jeremejeff mencetak gol setelah menerima umpan Denis Kolinger.

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Pemain bertahan Persib lengah, tak menyangka bek jangkung bernama Kolinger itu berani menusuk hingga jauh ke dalam kotak penalti Persib lalu mengirim umpan lambung.

Umpan yang melewati jangkauan pria di bawah mistar Persib Teja Paku Alam dan bek Gabriel Mutombo.

Alexander yang berdiri bebas tinggal mengantar bola ke gawang tim tamu.

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Angka di papan skor GBK 1-0, bertahan hingga turun minum.

Sepanjang 45 menit pertama, Persija sukses meredam upaya Persib entah itu dari sayap maupun tengah lapangan.

Jakmania pun berperan penting dalam laga Persija vs Persib di Gelora Bung Karno. Peran apakah itu?

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