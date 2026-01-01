1 Januari 2026, Harga BBM Pertamina & Swasta Turun Serentak

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah badan usaha penyedia bahan bakar minyak (BBM) seperti BUMN Pertamina maupun perusahaan swasta seperti Shell, BP dan Vivo, resmi menurunkan harga beberapa jenis BBM per 1 Januari 2026.

Berdasarkan laman resmi Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading Pertamina, dikutip di Jakarta, Kamis, harga produk BBM Pertamax per 1 Januari 2026 turun menjadi Rp 12.350 per liter dari sebelumnya Desember 2025 Rp 12.750 per liter untuk wilayah DKI Jakarta.

Harga BBM Pertamax Turbo juga turun menjadi Rp 13.400 per liter dari sebelumnya di Desember 2025 yang mencapai Rp 13.750 per liter.

Kemudian, harga Pertamax Green 95 juga turun menjadi Rp 13.150 per liter dari sebelumnya Desember 2025 Rp 13.500 per liter, dan harga BBM Dexlite menjadi Rp13.500 per liter dari sebelumnya Rp 14.700 per liter. Selain itu, harga BBM Pertamina Dex turun menjadi Rp13.600 per liter dari Rp 15.000 per liter.

Kemudian, untuk harga BBM bersubsidi seperti Solar Subsidi dan Pertalite (RON 90) tidak mengalami perubahan, tetap dibanderol masing-masing Rp6.800 per liter dan Rp10.000 per liter.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Robert Dumatubun dalam keterangan resminya, menyampaikan bahwa penyesuaian harga ini dilakukan dengan mengacu pada formula harga dari pemerintah serta mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak dunia, seperti Argus atau Mean of Platts Singapore (MOPS), dan mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

"Penyesuaian harga ini kami lakukan secara berkala, dan tetap menjadikan harga Pertamax Series dan Dex Series sebagai yang paling kompetitif," ujar Roberth.

Harga tersebut dapat bervariasi di tiap daerah sesuai dengan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) masing-masing provinsi.