1 Januari 2027 Sebanyak 242.482 Guru PPPK Paruh Waktu Diangkat ASN Penuh di Bawah Kemendikdasmen

jpnn.com, JAKARTA - Kabar gembira bagi guru PPPK paruh waktu. Mulai 1 Januari 2027 sebanyak 242.482 guru PPPK paruh waktu diangkat menjadi ASN penuh.

Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, pengangkatan tersebut secara otomatis dan tanpa mekanisme seleksi. Status mereka juga akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

"Jumlah guru PPPK paruh waktu yang akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 sebanyak 242.482 orang,” ujar Menteri Abdul Mu'ti, Kamis (8/10/2026).

Pemerintah, lanjut Mendikdasmen Abdul Mu'ti, menyiapkan penataan guru atau pembenahan tata kelola guru mulai 2027 sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian status dan mendukung keberlanjutan layanan pendidikan.

Penataan tersebut mencakup guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, guru PPPK, hingga pemenuhan kebutuhan guru melalui rekrutmen CPNS secara bertahap.

Selain penataan guru PPPK paruh waktu, pemerintah memberikan kesempatan kepada guru PPPK yang memenuhi syarat administrasi untuk menjadi guru PNS melalui seleksi yang dilakukan secara bertahap mulai 2027.

Jumlah guru PPPK saat ini sebanyak 935.316 orang, dengan proses penataan menuju pegawai pemerintah pusat yang dilakukan secara bertahap mulai 2027 hingga 2029.

Pemerintah juga menyiapkan rekrutmen guru CPNS secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan guru sebanyak 464.856 orang.