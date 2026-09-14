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1 Jenazah Penumpang Tenggelamnya KM Virgo Transport 8 Tiba di Banjarmasin

1 Jenazah Penumpang Tenggelamnya KM Virgo Transport 8 Tiba di Banjarmasin
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Petugas gabungan mengevakuasi satu jasad berjenis kelamin laki-laki menggunakan kantong jenazah dari Kapal tanker MT Mauhau yang merupakan korban kecelakaan Kapal Motor (KM) Virgo Transport 8 dari total 243 korban di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (14/9/2026). ANTARA/Tumpal Andani Aritonang

jpnn.com - Satu jenazah korban tenggelamnya Kapal Motor (KM) Virgo Transport 8 tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Senin pagi (14/9/2026) sekitar pukul 07.00 WITA.

Jenazah penumpang itu dievakuasi setelah KM Virgo Transport 8 kecelakaan di Perairan Masalembo, Laut Jawa, pada Minggu (13/9)/2026.

Menurut Humas Basarnas Banjarmasin Singgih, identitas korban belum diketahui.

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"Masih diidentifikasi sebagai Mister X, sedang proses pendataan lengkap, untuk jenis kelamin laki-laki," kata dia di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Senin pagi.

Jasad korban yang terbungkus kantong jenazah ditandu saat turun dari Kapal tanker MT Mauhau milik PT Pertamina Patra Niaga di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, beserta 15 penumpang selamat lainnya.

Jasad selanjutnya diserahkan tim SAR kepada tim DVI Polda Kalsel untuk penanganan lanjutan, sedangkan 15 penumpang selamat menjalani perawatan di posko kesehatan.

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Kemudian KN SAR Laksamana 241 juga membawa satu orang korban selamat.

Dengan demikian total korban kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi pagi ini sebanyak 17 penumpang (16 selamat, satu meninggal dunia).

Satu jenazah dan 15 penumpang selamat korban tenggelamnya Kapal Motor (KM) Virgo Transport 8 tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Senin pagi.

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