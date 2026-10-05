menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Daerah » 1 Keluarga Ditemukan Tewas di Tulang Bawang, Polisi Temukan Luka Akibat Sajam

1 Keluarga Ditemukan Tewas di Tulang Bawang, Polisi Temukan Luka Akibat Sajam

1 Keluarga Ditemukan Tewas di Tulang Bawang, Polisi Temukan Luka Akibat Sajam
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Polisi sedang melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah korban yang berada di Kampung Purwa Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Senin (5/10/2026). ANTARA/HO-Polres Tulang Bawang

jpnn.com - LAMPUNG - Satu keluarga yang terdiri dari ayah ibu dan anak ditemukan tewas di Kampung Purwa Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Senin (5/10) pagi. Berdasar identifikasi awal, ketiga korban ialah  Rahmat (69), Hasanah (56), dan Devny Kishela Putri (14).

"Benar, peristiwa pagi tadi pukul 08.30 WIB. Ada tiga orang yang meninggal dunia, terdiri dari ayah, ibu dan anaknya," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tulang Bawang Ajun Komisaris Polisi Apfryyadi Pratama saat dihubungi dari Lampung Selatan, Senin (5/10).

Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengumpulkan barang bukti dan petunjuk, serta meminta keterangan dari sejumlah saksi guna mengungkap penyebab dan kronologi kejadian.

Baca Juga:

"Kami telah melakukan olah TKP dengan mencari bukti-bukti petunjuk pada peristiwa tersebut dan meminta keterangan sejumlah saksi,” ujarnya.

Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah luka tusukan akibat senjata tajam pada tubuh korban.

Rahmat ditemukan di dalam kamar utama dengan sejumlah luka tusukan di sekujur tubuh.

Baca Juga:

Sementara itu, Hasanah dan anaknya ditemukan di kamar berbeda dalam kondisi berada di atas tempat tidur.

Setelah olah TKP selesai, ketiga jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk menjalani autopsi.

Polres Tulang Bawang menyelidiki kasus kematian satu keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anaknya. Polisi buru terduga pelaku.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI