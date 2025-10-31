1 Korban Meninggal Akibat Pohon Tumbang, Pramono Anung Sampaikan Belasungkawa

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengucapkan belasungkawa karena meninggalnya satu warga akibat pohon tumbang di di Jalan Dharmawangsa Raya, Jakarta Selatan, pada Kamis (30/10) kemarin.

Pohon tumbang karena imbas hujan deras dan angin kencang yang melanda Jakarta pada Kamis siang.

“Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya atas nama Gubernur dan Pemerintah DKI Jakarta menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya satu orang driver yang kendaraannya tertimpa pohon di Jakarta Selatan,” ungkap Pramono di Balai Kota DKI, pada Jumat (31/10).

Menurutnya, hujan lebat dan angin kencang di Jakarta pada Kamis kemarin memang menyebabkan sejumlah pohon tumbang.

“Hingga pukul 22.00 dan saya memonitor terus secara langsung, pohon yang tumbang 10 di lokasi, yaitu di Jakarta Pusat satu, dua di Jakarta Selatan, dan tujuh di Jakarta Timur. Ada 10 pohon yang tumbang,” jelasnya.

Akibat kejadian tersebut, setidaknya menyebabkan kerusakan pada tujuh kendaraan roda empat, dua kios, satu pos warga.

Kemudian, dua kabel listrik, satu tiang rambu jalan, satu atap sekolah SD Negeri 04 Dukuh, satu kabel internet, dan satu kandang kambing.

“Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab, khususnya kepada korban yang meninggal dunia dan juga yang luka-luka, seluruh biaya penanganannya ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta,” tutur Pram.