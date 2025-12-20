menu
1 Orang Tewas dalam Kebakaran di Hotel New Hollywood Pekanbaru

Petugas damkar berusaha mengevakuasi para tamu yang masih berada di dalam Hotel New Hollywood, Pekanbaru. Foto:Source for JPNN.com

jpnn.com, PEKANBARU - Kebakaran hebat melanda Hotel New Hollywood yang berlokasi di Jalan Kuantan Raya, Kelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, Sabtu (20/12/2025) dini hari.

Insiden mencekam tersebut menewaskan satu orang dan menyebabkan 12 korban lainnya harus dilarikan ke sejumlah rumah sakit akibat sesak napas dan luka-luka.

Peristiwa kebakaran diketahui terjadi sekitar pukul 04.45 WIB.

Api pertama kali terdeteksi berasal dari lantai tiga hotel, tepatnya di kamar 312.

“Saat kejadian sebagian besar tamu masih berada di dalam kamar dan terjebak asap tebal yang dengan cepat menyelimuti koridor hotel,” kata Kasatreskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggi Rian Diansyah saat dikonfirmasi JPNN.com.

Salah seorang saksi, Rian (24) yang bertugas sebagai petugas keamanan hotel, mengungkapkan bahwa dirinya menerima laporan dari pengunjung terkait kepulan asap dari lantai tiga.

Saat dicek, kondisi lantai tersebut sudah dipenuhi asap pekat.

Upaya pemadaman awal menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) tidak membuahkan hasil karena jarak pandang sangat terbatas.

Kebakaran hebat melanda Hotel New Hollywood di Jalan Kuantan Raya, Pekanbaru. Satu orang tewas dan belasan korban dilarikan ke rumah sakit.

