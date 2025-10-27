1 Pencuri di Musi Rawas Ditangkap, 2 Masih Buron
jpnn.com, MUSI RAWAS - Satu dari tiga komplotan spesialis pencuri di wilayah Kabupaten Musi Rawas (Mura) ditangkap Tim Landak Satreskrim Polres Musi Rawas bersama Unit Reskrim Polsek Purwodadi.
Pelaku yang diringkus berinisial ARA (33) warga Desa Bangun Sari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Mura, Jumat (24/10/2025) sekitar pukul 23.00 WIB.
Sementara itu, dua rekannya berinisial ZF dan TP masih dalam pengejaran petugas dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Satreskrim Polres Mura.
Pelaku ARA ditangkap seusai mencuri sepeda motor milik DI (62) warga Desa Bangun Sari, yang terparkir di kebun karet, Jumat (24/10/2025) sekitar pukul 11.00 WIB.
Peristiwa bermula saat korban sedang memupuk sawah dan memarkirkan sepeda motor Honda Fit X warna hitam dengan nomor polisi BG 3451 GN di area kebun karet.
Ketika kembali, korban mendapati motornya telah raib, lalu melaporkan kejadian tersebut ke Satreskrim Polres Musi Rawas.
Kasat Reskrim Polres Musi Rawas AKP Redho Agus Suhendra telah mengonfirmasi adanya penangkapan tersebut.
“Satu tersangka berinisial ARA telah kami tangkap, sementara dua rekannya berinisial ZF dan TP masih dalam pengejaran,” ungkap AKP Redho Agus.
Tim Landak Satreskrim Polres Musi Rawas dan Polsek Purwodadi menangkap pelaku pencurian.
