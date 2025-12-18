1 Serang Kapal dan 2 ABK di Palembang Ditangkap Gegara Mencuri Racun

jpnn.com - PALEMBANG - Polsek Ilir Barat I Palembang menangkap tiga pria. Satu berprofesi sebagai satu serang kapal jukung dan dua anak buah kapal (ABK).

Ketiga tersangka ditangkap di Dermaga Tangga Buntung setelah mencuri racun rumput milik BT BAP (Bumi Andalas Permai) yang hendak dikirimkan ke wilayah Sungai Baung, Kabupaten OKI.

Ketiga pelaku, yakni Usman (39) warga Sidorejo Muara Padang, Saili (36) warga Lingkis Ogan Ilir dan Hendri (44) warga Banyuasin.

Pencurian terjadi pada Senin 15 Desember 2025 sekitar pukul 10.00 WIB di Dermaga Tangga Buntung.

Pihak perusahaan mendapatkan laporan barang yang telah dikirim (racun rumput) dalam keadaan rusak segel dan terbuka.

Modus ketiga pelaku, yakni dengan merusak segel jeriken berisikan racun rumput serta menggantinya dengan air biasa sehingga volume racun rumput tersebut berkurang.

Kemudian setelah dicek, barang tersebut terjadi kekurangan volume dan sebagian isi jeriken dioplos dengan air biasa.

Selanjutnya setelah satu per satu dicek, ternyata pihak PT telah kehilangan 290 liter yang awalnya dari 132 jeriken berisikan total 1320 liter.