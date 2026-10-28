1 Tahun Sekolah Rakyat, Gus Ipul: Negara Hadir Memutus Rantai Kemiskinan

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Sosial RI (Kemensos) menggelar peringatan satu tahun penyelenggaraan program Sekolah Rakyat di GOR Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan itu dipimpin oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

Mengusung tema “Satu Indonesia, Sejuta Cita-Cita”, kegiatan itu merupakan simbol komitmen negara dalam memutus transmisi kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan dan penjangkauan langsung.

Sebanyak kurang lebih 7 ribu peserta hadir dalam kegiatan ini mulai dari siswa Sekolah Rakyat, orang tua siswa, para kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, SDM PKH, Tagana, TKSK, PSM, dan pilar-pilar sosial lainnya.

Sementara itu, puluhan ribu lainnya mengikuti acara secara daring dari Sekolah Rakyat dan Sentra Kemensos di seluruh Indonesia.

Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata amanat Pasal 31, 34 ayat (1), dan 33 UUD 1945.

"Di Sekolah Rakyat, ketiga pasal itu bertemu dalam satu tubuh: seorang anak," ujarnya.

Kegiatan ini berjalan meriah, dengan berbagai penampilan dari siswa Sekolah Rakyat. Sebanyak 741 siswa datang dari berbagai penjuru Indonesia, dengan satu tujuan, yaitu menunjukan bahwa jika diberi kesempatan, anak-anak dari keluarga kurang mampu juga mampu berprestasi.