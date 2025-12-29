1 WN Spanyol Korban Kecelakaan Kapal di Labuan Bajo Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - LABUAN BAJO - Seorang warga negara Spanyol yang dilaporkan hilang akibat kecelakaan kapal di perairan Pulau Padar Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (26/12) lalu, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan.

Kepala Sub Seksi Operasi Kantor Pencarian dan Pertolongan B Maumere Asfan Dulhasan mengatakan korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada Senin (29/12) pagi.

"Pada hari keempat pencarian di pukul 06.05 WITA, kami dapat informasi dari masyarakat penemuan korban di daerah Pulau Serai yang masih masuk kawasan Taman Nasional Komodo (TNK)," katanya di Labuan Bajo, Senin (29/12).

Jenazah korban ditemukan oleh warga sekitar dan melaporkan penemuan jenazah itu kepada Tim SAR gabungan. Dia menambahkan bahwa jenazah korban itu berjenis perempuan berumur 12 tahun. "Identitas korban untuk sementara diduga perempuan anak kecil kurang lebih sekitar usia 12 tahun," ujarnya.

Seusai dievakuasi dari lokasi penemuan, jenazah korban selanjutnya dibawa ke Labuan Bajo.

"Saat ini jenazah di RSUD Komodo dan sampai pencarian masih akan terus di lalukan hingga tujuh hari ke depan," ungkapnya.

Terpisah, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan B Maumere Fathur Rahman menyatakan Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian para korban kapal tenggelam.

“Hari ini operasi SAR telah diperkuat dengan kedatangan kapal KN SAR Puntadewa 250 pada Minggu (28/12) pukul 20.30 WITA,” katanya. (antara/jpnn)