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10 Besar Klasemen MotoGP Setelah Sprint di Mandalika, Pertama Terjadi Musim Ini

10 Besar Klasemen MotoGP Setelah Sprint di Mandalika, Pertama Terjadi Musim Ini
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Marc Marquez di panggung Mandalika. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Marc Marquez ketiban rezeki pada Sprint MotoGP Indonesia di Sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Sabtu (10/10) siang WIB.

Si Juara Dunia MotoGP 2025 alias sang petahana itu finis pertama, tak lepas dari kecelakaan yang melibatkan dua pembalap kencang di Mandalika, yakni Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi.

Marc yang tampak kerepotan menyusul Jorge Martin yang memimpin lomba, akhirnya berada paling depan setelah Martin mengalami masalah tekanan ban sampai harus melorot ke urutan empat.

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Beragam drama pada sprint membuat Marc akhirnya menghapus catatan buruknya di Sirkuit Mandalika. Marc akhirnya bisa finis di balapan Indonesia; langsung yang pertama, lalu memimpin klasemen.

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Inilah pertama terjadi musim ini Marc Marquez memimpin klasemen.

"Itu adalah sprint yang sangat berat, terutama sejak awal, dan begitu saya melihat Martin memimpin, saya mencoba memacu motor sekuat tenaga," ujar Marquez seperti dipetik dari Reuters.

Urusan MotoGP Indonesia di Sirkuit Pertamina Mandalika belum usai. Ada yang lebih penting jam 2 siang WIB ini.

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