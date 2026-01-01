10 Besar Practice MotoGP Brasil, Toprak Bikin Kejutan

jpnn.com - GOIANIA - Practice MotoGP Brasil 2026 berakhir manis buat pembalap Turki penunggang Kuda Besi Pramac Yamaha, Toprak Razgatlioglu.

Toprak yang menjadi salah satu rookie MotoGP itu akhirnya lulus langsung ke kualifikasi utama (Q2). Sebelumnya, di Thailand, Toprak si Jago Superbike itu, harus berjuang di Q1.

Pada Practice MotoGP Brasil di Sirkuit Goiania, Sabtu (21/3) dini hari WIB, Toprak masuk Top 10, tepatnya di anak tangga ke-3.

Baca Juga: Puluhan Narapidana Terlibat MotoGP Brasil

Pembalap terbaik pada sesi ini ialah Johann Zarco. Marc Marquez urutan ke-2.

Practice MotoGP Brasil berlangsung di atas trek basah dan para pembalap sempat lama nongkrong di garasinya menunggu hujan reda.

Kondisi tersebut membuat sejumlah pembalap seperti Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez gagal membongkar kekuatan motornya.

Bezzecchi dan Fernandez pun harus berjuang di Q1, termasuk bersama rookie yang juga pembalap tuan rumah Diogo Moreira.

Sepuluh Besar practice berhak mendapat tiket langsung Q2. Sementara itu, pembalap di luar Top 10 harus melakoni Q1.