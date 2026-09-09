10 Buah Pantangan Penderita Diabetes

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit yang harus segera diatasi.

Tidak semua buah, minuman dan berbagai makanan lainnya aman dikonsumsi penderita diabetes.

Mohon dicatat, buah juga bisa tinggi gula. Orang dengan diabetes harus mengawasi asupan gula mereka untuk menghindari lonjakan gula darah.

Ini dia deretan buah yang tidak baik dikonsumsi pengidap diabetes, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jus Buah

Jus buah 100 persen, terbuat dari buah apa pun, harus dihindari oleh penderita diabetes, karena bisa menyebabkan lonjakan glukosa.

Karena jus ini tidak mengandung serat, jus dengan cepat dimetabolisme dan meningkatkan gula darah dalam beberapa menit.

2. Mangga

Setiap 100 gram buah mangga memiliki kandungan gula sekitar 14 gram yang bisa memperburuk keseimbangan gula darah.

Meskipun mangga adalah salah satu buah paling enak di dunia, tetapi harus dihindari karena kandungan gulanya yang tinggi.