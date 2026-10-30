10 Bulan Tak Dipanggil Timnas Indonesia, Rafael Struick Punya Cara Pikat John Herdman

jpnn.com - Rafael Struick belum mendapatkan kesempatan membela Timnas Indonesia sejak John Herdman mengambil alih kursi kepelatihan pada Januari 2026.

Meski belum masuk daftar pilihan sang pelatih, winger Dewa United itu mengaku tidak ingin terlalu memikirkannya.

Rafael memilih fokus membuktikan kualitasnya melalui penampilan bersama Dewa United di Super League 2026/2027.

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"Sejujurnya, saya tidak berharap terlalu banyak. Saya hanya berusaha terus bekerja keras dan memberikan 100 persen kemampuan saya bersama Dewa United," ujar Rafael Struick.

Performa Rafael bersama Banten Warriors sebenarnya cukup menjanjikan. Hingga pekan ketujuh Super League musim ini, dia selalu mendapat kesempatan bermain di sektor sayap kiri.

Kontribusinya juga sudah menghasilkan satu gol dan satu assist. Catatan tersebut menjadi modal bagi Rafael untuk terus meningkatkan performanya.

Kepercayaan Dewa United terhadap Rafael bukan tanpa alasan. Pada kompetisi musim lalu, pemain naturalisasi itu juga tampil dalam 28 pertandingan.

Kini, Rafael ingin lebih fokus membantu Dewa United mencapai target finis di tiga besar klasemen akhir Super League 2026/2027.