10 Cabor Siap Berlaga di PON Pantai 2026, Ini Daftar Venue di Ancol

jpnn.com, JAKARTA - Pekan Olahraga Nasional (PON) Pantai 2026 akan digelar di kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara, pada 21–27 November.

Ajang perdana ini dijadwalkan diikuti kontingen dari 38 provinsi dengan mempertandingkan 67 nomor dalam 10 cabang olahraga (cabor) dan 11 disiplin.

Persiapan penyelenggaraan terus dimatangkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, KONI DKI Jakarta, dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta.

Ketiga pihak telah meninjau empat lokasi pertandingan, yakni Beach City International Stadium (BCIS), Beach Pool, Pantai Festival, dan Pantai Lagoon.

Dispora DKI Jakarta bersama KONI DKI Jakarta juga menggelar rapat koordinasi Panitia Besar (PB) PON Pantai 2026 di Gedung KONI DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10/2026).

Pertemuan tersebut membahas kesiapan penyelenggaraan menjelang pelaksanaan ajang olahraga nasional itu.

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Kepala Dispora DKI Jakarta Andri Yansyah meminta seluruh pihak memperkuat komitmen dan kebersamaan mengingat waktu persiapan semakin terbatas.

Dia mengajak seluruh pemangku kepentingan bekerja sama untuk memastikan pelaksanaan PON Pantai 2026 berjalan lancar.