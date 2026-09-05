10 Finalis Finna Art 2026 Hadirkan Karya Ilustrasi di ARTKET 07

jpnn.com, JAKARTA - Finna Art 2026 menghadirkan 10 finalis terpilih dalam final exhibition di ARTKET 07, The Brickhall, Fatmawati City Center, Jakarta Selatan, pada 5-6 September 2026.

Finalis terpilih telah melalui rangkaian open call, roadshow, proses kurasi, hingga penjurian selama hampir tiga bulan.

Karya para finalis dipamerkan kepada publik dan diwujudkan dalam berbagai bentuk merchandise.

Mengusung tema 'Satu Meja, Sejuta Cerita Bersama Finna Food', penyelenggaraan tahun kedua Finna Art ini juga menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-50 PT Sekar Laut Tbk, sekaligus menjadi ruang kolaborasi Finna dengan generasi kreatif melalui karya yang dekat dengan cerita keseharian masyarakat.

Pada tahap final, karya para peserta tidak lagi berhenti sebagai submission digital. Seluruh ilustrasi dari 10 finalis diproduksi menjadi berbagai merchandise, mulai dari sticker, enamel pin, keychain, card holder, scarf, laptop bag, padel bag hingga berbagai produk kreatif lainnya.

Karya dan merchandise tersebut dipamerkan di booth Finna Art selama ARTKET 07, sementara seluruh finalis hadir langsung

untuk memperkenalkan karya serta berinteraksi dengan pengunjung.

National Marketing Communication Manager PT Sekar Laut Tbk, Wenny Viana menyebut tahap final ini menjadi bentuk apresiasi terhadap perjalanan kreatif para peserta dan kesempatan bagi karya mereka untuk bertemu langsung dengan publik.

“Yang paling berkesan adalah melihat perjalanan dari ratusan submission sampai akhirnya karya 10 finalis bisa hadir di ARTKET, diproduksi menjadi merchandise, dan dinikmati langsung oleh publik. Hari

ini 10 finalis hadir langsung di Jakarta, karya mereka dipamerkan, diproduksi menjadi merchandise, dan bertemu dengan publik. Bagi kami, ini menjadi bentuk apresiasi terhadap proses kreatif mereka,” ungkap Wenny Viana, Sabtu (5/9/2026).