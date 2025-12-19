10 Gedung di Jakarta Dapat Surat Peringatan dari Pramono, Ini Penyebabnya
jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan terdapat sekitar 10 dari 3.500 gedung yang telah diperiksa diberikan Surat Peringatan (SP) pertama.
Pramono Anung menjelaskan, surat peringatan itu diberikan karena 10 gedung tersebut tidak memenuhi persyaratan kelaikan bangunan.
“Tadi kami rapat khusus untuk itu 3.500-an gedung diperiksa. Kemudian ada beberapa gedung yang akhirnya kita keluarkan, ada 10 gedung kita beri SP1,” ujar Pramono dikutip Jumat (19/12).
Pramono menjelaskan, pemeriksaan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dilakukan sebagai tindak lanjut insiden kebakaran Gedung Terra Drone yang menewaskan 22 orang beberapa hari lalu.
Hal itu terjadi karena gedung tersebut tidak memiliki akses evakuasi yang memadai.
Kendati demikian, Pramono memohon maaf karena pihaknya belum dapat mengungkapkan nama maupun lokasi gedung yang telah diberi peringatan.
Namun, ia menegaskan langkah tersebut diambil sebagai upaya pencegahan agar tragedi serupa tidak terulang di kemudian hari.
"Kami nggak mau terulang kembali. Terutama untuk gedung-gedung yang tumbuh,” kata Pramono.
Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan terdapat sekitar 10 dari 3.500 gedung yang diberikan Surat Peringatan (SP) pertama.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bismillah, Jakarta Bisa Lebih Cepat Mengumumkan UMP 2026
- Polisi Ungkap Kondisi Ruko Terra Drone TKP Kebakaran Tewaskan 22 Orang
- Gubernur Pramono: Penataan Lokasi Sementara untuk Korban Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati Segera Rampung
- Gubernur Pramono Terima Hasil Kongres Istimewa MKB demi Majukan Betawi
- Jekate Running Series Ditargetkan Jadi Unggulan Masa Depan
- Nabilah Aboebakar Minta Pemda Reformasi Total Sistem Keselamatan Bangunan