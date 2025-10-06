10 Hal Penting yang Perlu Kamu Siapkan Sebelum Nonton Konser Blackpink Bulan Depan

jpnn.com, JAKARTA - Hitungan mundur menuju konser Blackpink World Tour di Gelora Bung Karno (GBK) pada 1 dan 2 November 2025 makin intens.

Berikut rekomendasi persiapan yang bisa para penggemar, Blink lakukan agar pengalaman menonton konser nyaman dan tak terlupakan:

1. Blink Bong dan Baterai Cadangan

Baca Juga: Jennie Blackpink Perkenalkan Koleksi Eksklusif Midnight Ruby di Jakarta

Item paling wajib adalah official light stick Blackpink, atau yang dikenal sebagai Blink Bong. Pastikan Blink Bong kamu berfungsi dengan baik dan jangan lupa membawa baterai cadangan.

2. Tiket dan Identitas Resmi

Baik itu tiket fisik maupun e-ticket, pastikan menyimpannya di tempat yang sangat aman.

Baca Juga: Rose Blackpink Raih Lagu Tahun Ini di MTV Video Music Awards 2025

Selain tiket, bawa kartu identitas resmi (KTP/SIM/Paspor) yang sesuai dengan data pembelian tiket, karena penyelanggara memungkinkan akan melakukan verifikasi ketat di pintu masuk.

3. Clear Bag dan Barang Minimalis