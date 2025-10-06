10 Hal Penting yang Perlu Kamu Siapkan Sebelum Nonton Konser Blackpink Bulan Depan
jpnn.com, JAKARTA - Hitungan mundur menuju konser Blackpink World Tour di Gelora Bung Karno (GBK) pada 1 dan 2 November 2025 makin intens.
Berikut rekomendasi persiapan yang bisa para penggemar, Blink lakukan agar pengalaman menonton konser nyaman dan tak terlupakan:
1. Blink Bong dan Baterai Cadangan
Item paling wajib adalah official light stick Blackpink, atau yang dikenal sebagai Blink Bong. Pastikan Blink Bong kamu berfungsi dengan baik dan jangan lupa membawa baterai cadangan.
2. Tiket dan Identitas Resmi
Baik itu tiket fisik maupun e-ticket, pastikan menyimpannya di tempat yang sangat aman.
Selain tiket, bawa kartu identitas resmi (KTP/SIM/Paspor) yang sesuai dengan data pembelian tiket, karena penyelanggara memungkinkan akan melakukan verifikasi ketat di pintu masuk.
3. Clear Bag dan Barang Minimalis
