menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » 10 Hal Penting yang Perlu Kamu Siapkan Sebelum Nonton Konser Blackpink Bulan Depan

10 Hal Penting yang Perlu Kamu Siapkan Sebelum Nonton Konser Blackpink Bulan Depan

10 Hal Penting yang Perlu Kamu Siapkan Sebelum Nonton Konser Blackpink Bulan Depan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Blackpink. Foto: Instagram/blackpink official

jpnn.com, JAKARTA - Hitungan mundur menuju konser Blackpink World Tour di Gelora Bung Karno (GBK) pada 1 dan 2 November 2025 makin intens.

Berikut rekomendasi persiapan yang bisa para penggemar, Blink lakukan agar pengalaman menonton konser nyaman dan tak terlupakan:

1. Blink Bong dan Baterai Cadangan

Baca Juga:

Item paling wajib adalah official light stick Blackpink, atau yang dikenal sebagai Blink Bong. Pastikan Blink Bong kamu berfungsi dengan baik dan jangan lupa membawa baterai cadangan.

2. Tiket dan Identitas Resmi

Baik itu tiket fisik maupun e-ticket, pastikan menyimpannya di tempat yang sangat aman.

Baca Juga:

Selain tiket, bawa kartu identitas resmi (KTP/SIM/Paspor) yang sesuai dengan data pembelian tiket, karena penyelanggara memungkinkan akan melakukan verifikasi ketat di pintu masuk.

3. Clear Bag dan Barang Minimalis

Hitungan mundur menuju konser Blackpink World Tour di Gelora Bung Karno (GBK) pada 1 dan 2 November 2025 makin intens.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI