10 Jenazah Korban Kecelakan Kereta di Stasiun Bekasi Timur Teridentifikasi, Ini Daftarnya

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 10 jenazah korban kecelakaan KA Agro Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur telah teridentifikasi identitasnya, Selasa (28/4).

Identifikasi jenazah berdasarkan sidang rekonsiliasi di RS Polri Kramat Jati.

"Pada pukul 14.00 WIB telah dilaksanakan sidang rekonsiliasi untuk menentukan identitas korban, dan memutuskan 10 jenazah telah berhasil teridentifikasi" kata Kepala Rumah Sakit (Karumkit) RS Polri Kramat Jati Brigjen Prima Heru Yulihartono.

Selain itu, Kabid Dokkes Polda Metro Jaya Kombes Martinus Ginting menyatakan korban kecelakaan kereta KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur bertambah menjadi 15 orang dari data sebelumnya yang mencapai 14 orang.

"Iya, 15 meninggal," kata Kombes Martinus Ginting.(mcr8/jpnn)

Berikut identitas 10 jenazah yang teridentifikasi:

Baca Juga: Mensos Pastikan Keluarga Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Dapat Bantuan Pemerintah

1. Tutik Anitasari (P/31)

2. Harum Anjasari (P/27)