JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 10 Jenis Jus yang Bikin Berat Badan Bakalan Ambyar

10 Jenis Jus yang Bikin Berat Badan Bakalan Ambyar

10 Jenis Jus yang Bikin Berat Badan Bakalan Ambyar
Ilustrasi Seledri. Foto: Hallosehat

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang yang ingin menurunkan berat badan karena berbagai alasan.

Namun, menurunkan berat badan bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan beberapa usaha yang keras.

Salah satu yang bisa membantu proses penurunan berat badan adalah dengan mengonsumsi jus.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Nawon.com.vn.

1. Jus seledri

Jus seledri menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir, disebutkan dalam banyak artikel dan buku oleh para ahli nutrisi karena banyak manfaat kesehatannya, termasuk penurunan berat badan.

Kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan, jus seledri merupakan minuman rendah kalori yang membantu Anda merasa kenyang lebih lama, mengurangi rasa lapar, dan meningkatkan kontrol porsi.

2. Jus bit

Diet jus yang sangat baik untuk menurunkan berat badan adalah jus bit.

Ini adalah minuman padat nutrisi yang akan sangat membantu perjalanan penurunan berat badan Anda.

Ada beberapa jenis jus yang sehat dan bergizi yang bisa membantu menurunkan berat badan dan salah satunya ialah tentu saja jus buah delima.

