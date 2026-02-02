10 Khasiat Brokoli untuk Kulit yang Luar Biasa
jpnn.com, JAKARTA - BROKOLI merupakan makanan super yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.
Brokoli sangat baik untuk kesehatan kulit karena kandungan nutrisinya yang kaya, termasuk vitamin C, K, A, dan E, serta antioksidan dan serat.
Nutrisi ini bekerja sama untuk melindungi kulit dari stres oksidatif, mengurangi peradangan, dan meningkatkan produksi kolagen, yang menjaga kulit tetap kencang dan awet muda.
Brokoli juga mengandung sulforafan, senyawa kuat yang membantu melindungi dari kerusakan akibat sinar UV dan mendukung penyembuhan kulit.
Mengonsumsi brokoli secara teratur bisa membantu melawan jerawat, mengurangi tanda-tanda penuaan, meningkatkan hidrasi, dan meningkatkan kilau kulit secara keseluruhan.
Brokoli merupakan makanan yang sangat baik untuk kesehatan kulit, menawarkan perlindungan terhadap penuaan, jerawat, kerusakan akibat sinar matahari, dan kekeringan.
Memasukkannya ke dalam makanan Anda secara teratur bisa membantu kamu mendapatkan kulit yang bercahaya alami dan awet muda sekaligus mendukung kesehatan secara keseluruhan.
Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Doctor.ndtv.com.
Ada beberapa khasiat brokoli yang baik untuk menjaga kesehatan kulit dan salah satunya adalah mendukung warna kulit yang merata dan bercahaya.
