menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 10 Khasiat Kunyit Campur Air Hangat, Turunkan Risiko Serangan Kanker

10 Khasiat Kunyit Campur Air Hangat, Turunkan Risiko Serangan Kanker

10 Khasiat Kunyit Campur Air Hangat, Turunkan Risiko Serangan Kanker
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi kunyit. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KUNYIT merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Namun, hal itu tergantung bagaimana cara pengolahannya menjadi minuman seperti teh dan rutin mengonsumsinya setiap pagi.

Untuk menyiapkan minuman sehat ini, yang perlu dilakukan hanyalah memasukkan satu sendok teh bubuk kunyit ke dalam air panas, cukup segelas saja.

Baca Juga:

Kunyit memiliki segudang zat dan vitamin yang baik bagi tubuh.

Mulai dari antiperadangan sampai mencegah kanker, semuanya bisa kamu dapatkan dari segelas air kunyit.

Pastikan kamu mengonsumsi minuman segar ini di pagi hari sebelum sarapan pagi dan pada saat perut kosong selama 7 hari.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Tingkatkan imun tubuh

Kunyit punya kandungan penyembuhan di dalamnya, yang disebut dengan nama kurkumin.

Ada beberapa manfaat kunyit yang dicampur dengan air hangat untuk kesehatan dan salah satunya membantu melancarkan pencernaan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI