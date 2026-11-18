jpnn.com, JAKARTA - MINUM air hangat setiap hari bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Rutin minum air putih hangat di pagi hari memiliki berbagai manfaat yang baik untuk tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Melancarkan Metabolisme Tubuh

Setelah minum air hangat pagi hari, tubuh akan mengalami peningkatan aktivitas metabolik.

Peningkatan aktivitas metabolik ini mampu membakar kalori lebih banyak. Sehingga metabolisme pada tubuh bisa ditingkatkan.

2. Membuang Racun Pada Tubuh

Kebiasaan minum air hangat pada pagi hari bisa membantu proses detoksifikasi pada tubuh.

Dengan meminum air hangat, detoksifikasi racun akan lebih maksimal dibandingkan dengan seseorang yang tidak biasa meminum air hangat pada pagi hari.

Dengan air hangat di pagi hari, racun dalam tubuh dapat sedikit demi sedikit berkurang.