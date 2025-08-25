menu
10 Khasiat Rutin Minum Air Lemon Hangat Campur Madu, Bantu Tingkatkan Suasana Hati

Lemon. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - AIR lemon hangat campur madu merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang.

Minum air lemon dan campur madu dengan air hangat merupakan pengobatan holistik dan alami dengan beberapa keuntungan.

Untuk membuat minuman yang menenangkan ini, peras setengah lemon ke dalam secangkir air hangat dan tambahkan satu sendok teh madu.

Minuman ini, yang dipuji karena potensinya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, kaya akan vitamin C dari lemon, yang bisa membantu menangkal pilek dan infeksi.

Kombinasi ini juga membantu pencernaan, karena air hangat bisamerangsang saluran pencernaan, dan sifat antibakteri madu bisa membantu menenangkan perut.

Selain itu, campuran ini bisa bertindak sebagai detoksifikasi alami, meningkatkan hidrasi dan membantu mengeluarkan racun dari tubuh.

Banyak orang yang sadar kesehatan menemukan bahwa minuman ini, dengan kehangatannya yang menenangkan dan sifat uniknya, membantu menyeimbangkan kadar pH, menjadikannya pilihan yang disukai untuk memulai hari dengan sehat.

Berikut penjelasannya, seperti dilansir laman Thehealthsite.com.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air lemon yang dicampur dengan madu yang baik untuk kesehatan dan salah satunya membantu pencernaan.

