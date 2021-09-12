menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 10 Khasiat Sup Tomat, Bikin Penyakit Ini Mematikan Ogah Mendekat

10 Khasiat Sup Tomat, Bikin Penyakit Ini Mematikan Ogah Mendekat

10 Khasiat Sup Tomat, Bikin Penyakit Ini Mematikan Ogah Mendekat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tomat. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai jenis sup yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi, salah satunya sup tomat.

Selain menjadi makanan yang lezat dan nikmat, sup tomat juga memberikan banyak manfaat kesehatan.

Sup tomat yang lezat ini merupakan sumber nutrisi penting dan antioksidan yang sangat baik.

Baca Juga:

Sup tomat berkontribusi terhadap kesehatan secara keseluruhan dalam banyak hal.

Tomat yang kaya nutrisi mengandung banyak vitamin, mineral, antioksidan, dan senyawa tanaman.

Semua zat ini memberikan manfaat kesehatan yang sangat baik.

Baca Juga:

Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa nutrisi tersebut bisa berfungsi sebagai pelindung terhadap sejumlah penyakit, termasuk penyakit jantung dan kanker.

Secara keseluruhan, sup tomat dikenal terutama karena perlindungan antioksidannya.

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi sup tomat yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan bisa membantu mencegah serangan penyakit ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI