10 Klaster Mewah di Lapas Cibinong Dibongkar

jpnn.com - BOGOR - Sebanyak 10 unit bangunan atau klaster mewah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dibongkar pada Rabu (30/9).

Pembongkaran dilakukan karena bangunan-bangunan itu bukan aset negara, tidak dibangun menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta lokasinya berada di bantaran kali.

Pantauan JPNN di lokasi, pembongkaran bangunan itu dilakukan menggunakan satu alat berat.

Sebelum melakukan pembongkaran, petugas terlebih dahulu mengeluarkan dan mendata seluruh barang yang ada di klaster mewah tersebut.

“Sebagai tindak lanjut kedatangan kami, 10 unit bangunan yang tidak termasuk barang milik negara, tidak dibiayai APBN, dan menyalahi aturan karena berada di bantaran sungai, kami bongkar pada hari ini,” kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara.

Dia pun berharap ke depan tidak ada lagi peristiwa serupa di seluruh lapas di Indonesia.

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“Ke depan kami menjaga terjadinya praktik penyalahgunaan yang tidak ada keadilan, sehingga semua bisa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tentunya berpihak pada keadilan,” tuturnya. (mcr19/jpnn)



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