10 Makanan Kaya Kandungan Kalsium untuk Penderita Intoleransi Laktosa
jpnn.com, JAKARTA - KALSIUM merupakan salah satu mineral yang dibutuhkan tubuh kita.
Kalsium adalah nutrisi penting yang membantu tubuh Anda menjalankan banyak fungsi, seperti membangun tulang dan gigi yang kuat, mengirim dan menerima sinyal saraf, kontraksi otot, pelepasan hormon, mencegah pembekuan darah, dan menjaga detak jantung normal.
Berbicara tentang sumber kalsium, banyak dari kita tahu bahwa produk susu seperti susu, yogurt, dan keju mengandung beberapa kadar kalsium tertinggi.
Namun, mereka yang memiliki intoleransi susu harus menghindari makanan kaya kalsium ini.
Lalu apa solusinya? Jangan khawatir, Anda tetap bisa mendapatkan asupan kalsium harian Anda.
Berikut adalah alternatif kaya kalsium untuk orang yang tidak toleran terhadap susu, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Oatmeal
Oatmeal dianggap sebagai pilihan sarapan terbaik untuk menurunkan berat badan.
Oat kaya akan banyak nutrisi, termasuk kalsium, yang menjadikannya sarapan yang sempurna.
Ada beberapa jenis makanan yang kaya akan kandungan kalsium yang aman dikonsumsi penderita intoleransi laktosa seperti misalnya sayur kale.
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