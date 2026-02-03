menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 10 Makanan Pemicu Tekanan Darah Meningkat

10 Makanan Pemicu Tekanan Darah Meningkat

10 Makanan Pemicu Tekanan Darah Meningkat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Makanan manis. Foto beats1/Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - TEKANAN darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang cukup berbahaya.

Arteri dalam tubuh terpengaruh oleh kondisi umum tekanan darah tinggi. Umumnya disebut hipertensi.

Tekanan darah yang konstan terhadap dinding arteri terlalu tinggi jika Anda memiliki tekanan darah tinggi.

Baca Juga:

Untuk memompa darah, jantung harus bekerja lebih efisien. Tekanan darah 130/80 mm Hg atau lebih umumnya dianggap sebagai hipertensi.

Tekanan darah tinggi meningkatkan kemungkinan serangan jantung, strok, dan masalah kesehatan utama lainnya jika tidak diobati.

Mulai usia 18 tahun, sangat penting untuk memantau tekanan darah Anda setidaknya setiap dua tahun. Beberapa orang memerlukan pemeriksaan yang lebih sering.

Baca Juga:

Tekanan darah tinggi bisa dicegah dan diobati dengan pilihan gaya hidup sehat seperti berhenti merokok, berolahraga, dan makan dengan baik.

Sementara beberapa makanan memperbaiki hipertensi, beberapa mungkin memperburuknya.

Ada beberapa jenis makanan lezat yang ternyata bisa membuat tekanan darah meningkat drastis dan salah satunya adalah makanan manis.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI