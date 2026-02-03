10 Makanan Pemicu Tekanan Darah Meningkat

jpnn.com, JAKARTA - TEKANAN darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang cukup berbahaya.

Arteri dalam tubuh terpengaruh oleh kondisi umum tekanan darah tinggi. Umumnya disebut hipertensi.

Tekanan darah yang konstan terhadap dinding arteri terlalu tinggi jika Anda memiliki tekanan darah tinggi.

Untuk memompa darah, jantung harus bekerja lebih efisien. Tekanan darah 130/80 mm Hg atau lebih umumnya dianggap sebagai hipertensi.

Tekanan darah tinggi meningkatkan kemungkinan serangan jantung, strok, dan masalah kesehatan utama lainnya jika tidak diobati.

Mulai usia 18 tahun, sangat penting untuk memantau tekanan darah Anda setidaknya setiap dua tahun. Beberapa orang memerlukan pemeriksaan yang lebih sering.

Tekanan darah tinggi bisa dicegah dan diobati dengan pilihan gaya hidup sehat seperti berhenti merokok, berolahraga, dan makan dengan baik.

Sementara beberapa makanan memperbaiki hipertensi, beberapa mungkin memperburuknya.