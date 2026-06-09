10 Makanan Sehat yang Tidak Baik untuk Jantung

jpnn.com, JAKARTA - JANTUNG merupakan organ terpenting tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Banyak orang yang mengonsumsi berbagai makanan sehat agar jantung mereka tetap berfungsi secara normal.

Anehnya, bahkan beberapa makanan yang dipasarkan atau dianggap “sehat” bisa berbahaya bagi individu dengan masalah jantung.

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Istilah “sehat” sering digeneralisasikan, tetapi tidak semua makanan sehat ramah jantung.

Beberapa diantaranya mungkin tinggi natrium, gula, atau lemak tidak sehat, atau bisa memicu peradangan, meningkatkan tekanan darah, atau mengganggu kadar kolesterol pada individu yang sensitif.

Bagi mereka yang memiliki masalah kardiovaskular, penting untuk melihat lebih dari sekadar label dan memahami profil nutrisi selengkapnya.

Apa yang bermanfaat bagi seseorang mungkin berdampak negatif bagi orang lain, terutama ketika menangani kondisi seperti hipertensi, kolesterol tinggi, atau penyakit jantung.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.