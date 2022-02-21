10 Makanan Super untuk Menurunkan Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - MAKANAN yang Anda konsumsi ternyata bisa membantu menurunkan berat badan.

Makanan super bisa membantu menurunkan berat badan dengan menyediakan nutrisi penting sekaligus menjaga asupan kalori tetap terkendali.

Makanan ini kaya akan serat, protein, lemak sehat, dan antioksidan, yang membantu meningkatkan metabolisme, meningkatkan rasa kenyang, dan mencegah keinginan makan.

Makanan super yang kaya serat meningkatkan pencernaan dan mencegah makan berlebihan.

Sementara pilihan yang kaya protein meningkatkan pertumbuhan otot dan pembakaran kalori.

Banyak makanan super juga mengatur kadar gula darah, mengurangi kemungkinan lonjakan rasa lapar yang tiba-tiba.

Baca Juga: 5 Makanan Super untuk Penderita Diabetes

Meskipun beberapa makanan super bisa mahal, banyak pilihan yang terjangkau tersedia yang mendukung penurunan berat badan tanpa membebani anggaran Anda.

Makanan super yang terjangkau ini bagus untuk menurunkan berat badan, seperti dikutip laman Ndtv.com.