10 Makanan Tinggi Protein untuk Menurunkan Berat Badan dengan Cepat

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI berat badan yang ideal bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Namun, saat musim dingin, banyak orang kesulitan untuk menurunkan berat badan.

Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Anda merasa lebih lapar, lebih mengantuk, dan sedikit kekurangan energi selama musim dingin?

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Salah satu alasan utamanya adalah tubuh Anda bekerja lebih keras untuk tetap hangat, dan di sinilah asupan protein yang cukup setiap hari bisa membantu.

Protein tidak hanya membangun otot, tetapi juga membuat Anda kenyang, mendukung kekebalan tubuh, dan membantu tubuh Anda tetap berenergi saat suhu turun.

Namun, kebanyakan dari kita tidak mendapatkan cukup protein dalam makanan sehari-hari.

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Anda tidak selalu membutuhkan resep yang rumit atau bubuk protein untuk memenuhi kebutuhan protein harian Anda.

Menambahkan beberapa makanan kaya protein ke dalam diet musim dingin Anda bisa membuat perbedaan yang nyata.