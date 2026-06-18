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10 Makanan Tinggi Protein yang Wajib Anda Konsumsi

10 Makanan Tinggi Protein yang Wajib Anda Konsumsi
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Kacang merah. Foto: ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - PROTEIN merupakan salah satu nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita.

Memenuhi target protein harian Anda sangat penting untuk menjaga massa otot, mendukung metabolisme, membantu perbaikan jaringan, dan membuat Anda kenyang lebih lama.

Terutama penting bagi mereka yang ingin mengelola berat badan, membangun kekuatan, atau mendukung kesehatan secara keseluruhan.

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Protein berperan penting dalam produksi hormon, fungsi kekebalan tubuh, dan bahkan kesehatan rambut dan kulit.

Kabar baiknya? Anda tidak memerlukan suplemen mahal untuk memenuhi kebutuhan protein kamu.

Makanan kaya protein alami bisa sama efektifnya, lezat, dan terjangkau.

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Bahan-bahan pokok ini bisa membantu Anda memenuhi asupan protein harian secara alami.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang kaya akan kandungan protein yaitu dan baik untuk tubuh dan salah satunya amaranth.

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