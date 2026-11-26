10 Makanan untuk Daya Ingat yang Lebih Baik
jpnn.com, JAKARTA - APA yang Anda makan tentu berkaitan dengan kesehatan Anda.
Namun, sangat sedikit orang yang tahu bahwa apa yang Anda konsumsi juga memengaruhi tingkat energi, suasana hati, dan daya ingat Anda.
Jika Anda sering menyalahkan diri sendiri karena kurang konsentrasi atau pelupa, kemungkinan besar Anda tidak memiliki pola makan yang seimbang.
Ingin tahu apa yang bisa dilakukan oleh pola makan sehat dan seimbang untuk kesehatan otak Anda?
Nah, mengonsumsi makanan sehat mendorong aliran darah yang baik ke otak.
Zat-zat penting seperti antioksidan, asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral mendukung kesehatan otak Anda.
Oleh karena itu, sangat penting untuk menambahkan makanan ke dalam diet Anda yang bisa meningkatkan fungsi otak Anda.
Berikut adalah makanan yang bagus untuk meningkatkan kesehatan otak, seperti dikutip laman Healthshots.com.
Ada beberapa jenis makanan yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi yang baik untuk daya ingat dan salah satunya adalah kuning telur.
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