10 Makanan untuk Mengatasi Perut Kembung dengan Cepat

jpnn.com, JAKARTA - PERUT kembung merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup mengganggu.

Perut kembung bisa terjadi pada siapa saja. Anda mungkin merasa kembung setelah makan sesuatu atau saat menstruasi.

Kembung tersebut bisa sangat tidak nyaman. Tanyakan kepada seseorang yang mencoba menutup resleting celana jeans atau celana panjang saat kembung, dan mereka akan setuju.

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Ternyata, ada makanan untuk meredakan kembung yang bisa Anda coba sebelum bergegas ke rumah sakit atau apotek.

Ada kalanya Anda merasa tidak nyaman atau bengkak di perut yang disebabkan oleh gas berlebih, itulah kembung. Beberapa wanita merasa kembung karena berbagai alasan.

Sebelum kita membahas makanan untuk mengurangi kembung, Anda harus tahu bahwa apa yang Anda makan bisa menyebabkan kembung dan ketidaknyamanan pada sistem pencernaan.

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Penyebab umum adalah kacang-kacangan, lentil, brokoli, kubis, bawang bombai, bawang putih, dan minuman berkarbonasi.

Makanan tinggi lemak dan gorengan, serta camilan dan permen olahan bisa menyebabkan kembung.