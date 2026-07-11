10 Makanan yang Ada di Dapur Ini Bikin Proses Penurunan Berat Badan Makin Mudah

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang ingin memiliki berat badan ideal dengan berbagai alasan.

Mulai dari alasan kesehatan hingga ingin meningkatkan penampilan.

Berkat makanan yang menggiurkan seperti alpukat, yang kaya akan lemak sehat, nutrisi, dan tentu saja nuansa "berkelas" internasional, kita melupakan semua tentang kemampuan menurunkan berat badan dari makanan lokal, yang mudah tersedia di setiap rumah.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Bayam

Makanan pertama yang bisa membantu menurunkan berat badan ialah bayam.

Sayuran berdaun hijau yang selalu ada di dapur Anda, rendah kalori dan tinggi nilai gizi.

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Dikemas dengan kebaikan vitamin, mineral, dan serat, bayam tidak hanya membantu Anda merasa kenyang dengan mudah, tetapi juga menjaga retensi air.

2. Labu Botol

Anda boleh saja membenci sayuran hijau ini sesuka hati, tetapi kamu tidak bisa mengabaikan banyak manfaat dari memasukkan labu botol ke dalam menu makanan Anda.