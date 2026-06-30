10 Manfaat Bawang Bombai yang Tidak Terduga

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG bombai merupakan salah satu bahan masakan yang kaya akan berbagai nutrisi.

Apakah bawang bombai mentah baik untuk Anda? Jika Anda bertanya-tanya, ketahuilah bahwa selain membuat lidah kita kesemutan, ada banyak manfaat bawang bombai yang berperan penting dalam menjaga kesehatan kita.

Natrium, kalium, folat, vitamin A, C, dan E, kalsium, magnesium, dan fosfor, ini hanyalah beberapa nutrisi yang dimiliki bawang bombai.

Faktanya, bawang bombai adalah makanan super. Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Bawang bombai membantu meningkatkan kesehatan jantung

Manfaat bawang bombai yang pertama adalah baik untuk kesehatan jantung.

Bawang bombai merupakan sumber flavonoid dan tiosulfinat yang kaya. Apa sebenarnya fungsi flavonoid dan tiosulfinat?

Nah, flavonoid dalam bawang bombai membantu mengurangi kolesterol jahat dalam tubuh Anda dan tiosulfinat diketahui menjaga konsistensi darah tetap baik, seperti pengencer darah.

Karena itu, risiko serangan jantung dan strok berkurang berkali-kali lipat.