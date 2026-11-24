jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi plum? Plum atau prunes merupakan salah satu buah yang mengandung banyak nutrisi.

Bagian terbaiknya adalah jika Anda atau keluarga Anda umumnya tidak suka makan plum, maka kamu bisa menggunakannya dalam makanan penutup tanpa gula, sehingga Anda bisa menuai manfaatnya yang luar biasa.

Ketika Anda mengetahui semua manfaat buah sederhana ini, itu pasti akan membuat Anda takjub.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Menjaga kesehatan usus Anda

Manfaat buah plum yang pertama adalah menjaga kesehatan usus Anda.

Plum kaya akan serat larut yang disebut pektin, yang dikenal dapat menjaga kesehatan usus Anda tetap utuh.

Ini membantu membersihkan saluran usus, yang membantu pergerakan usus yang lebih baik. Ini juga dianggap sebagai pencahar alami.

2. Mencegah tanda-tanda penuaan dini

Hanya ada satu hal yang bisa membantu mengurangi tanda-tanda penuaan dini, dan itu adalah antioksidan.