jpnn.com, JAKARTA - CENGKEH merupakan salah satu rempah yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Biasanya rempah-rempah cengkeh ini digunakan sebagai bumbu rendaman untuk panggangan, menambah rasa pada minuman hangat dan aroma kue.

Kandungan nutrisi cengkeh juga bisa bermanfaat untuk kesehatan tubuh.

Dalam satu sendok teh cengkeh (2 gram) mengandung energi sebesar 21 kalori, 1 gram karbohidrat, dan 1 gram serat.

Satu sendok teh cengkeh juga mampu memenuhi 30 pesen kebutugan mangan, 4 persen vitamin K, dan 3 persen vitamin C dari kebutuhan harian tubuh.

Cengkeh juga mengandung kalsium, magnesium, dan vitamin E, meski jumlahnya sedikit.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Tinggi Antioksidan dan Unsur Gizi Lain

Rempah cengkeh bisa memiliki banyak zat gizi penting termasuk mangan, vitamin K, vitamin C, kalsium, magnesium, vitamin E, dan serat.