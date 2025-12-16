menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 10 Manfaat Kacang Kenari, Bantu Cegah Serangan Penyakit Mematikan Ini

10 Manfaat Kacang Kenari, Bantu Cegah Serangan Penyakit Mematikan Ini

10 Manfaat Kacang Kenari, Bantu Cegah Serangan Penyakit Mematikan Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kacang Kenari (Walnut). Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KACANG kenari merupakan salah satu makanan yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Kacang kenari sering disebut sebagai "kacang memori" karena manfaatnya yang bisa meningkatkan otak.

Bentuknya bahkan menyerupai otak manusia, dan ini merupakan suatu kebetulan yang menyenangkan.

Baca Juga:

Kacang kenari kaya akan asam lemak omega-3, terutama asam alfa-linolenat (ALA), yang mendukung fungsi otak, meningkatkan daya ingat, dan mengurangi penurunan kognitif.

Selain kesehatan otak, kenari menawarkan banyak manfaat, termasuk meningkatkan kesehatan jantung, mengurangi peradangan, mendukung pencernaan, dan membantu pengelolaan berat badan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Doctor.ndtv.com.

Baca Juga:

1. Meningkatkan fungsi otak dan daya ingat

Kacang kenari kaya akan asam lemak omega-3, yang penting untuk fungsi kognitif.

DHA, sejenis omega-3 yang ditemukan dalam kenari, meningkatkan daya ingat, kemampuan belajar, dan neuroplastisitas.

Ada beberapa manfaat kacang kenari yang ternyata baik untuk kesehatan serta bisa membantu mencegah serangan penyakit ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI