10 Manfaat Kentang yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - KENTANG merupakan salah satu makanan kaya kandungan karbohidrat yang bisa membantu menghilangkan rasa lapar.

Salah satu manfaat kentang yakni dijadikan menu diet bagi orang-orang yang memiliki keluhan gejala penyakit diabetes.

Pada kentang terkandung zat-zat seperti karbohidrat, fosfor, zat besi, protein, lemak nabati dan kalsium serta mineral-mineral penting lainnya.

Hal ini yang menjadikan kentang baik dikonsumsi dalam menu makan sehari-hari.

Kentang sangat tinggi kandungan vitamin B6 dan Potasium. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan tekanan darah tinggi

Salah satu manfaat kentang ialah bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi.

Asupan natrium harus dikurangi agar bisa membantu dalam hal menurunkan tekanan darah, tetapi meningkatkan asupan kalium cukup penting untuk menurunkan tekanan darah ini.

Sumber zat lain seperti kalium, magnesium, dan kalsium merupakan zat yang dipercaya bisa menurunkan anda yang memiliki tekanan darah tinggi.