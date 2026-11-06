10 Manfaat Kulit Manggis Kering, Ampuh Obati Diabetes
jpnn.com, JAKARTA - KULIT manggis ternyata memiliki manfaat yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.
Namun, kebanyakan orang lebih suka memanfaatkannya dengan mengeringkan kulit manggis terlebih dahulu.
Setelah itu, kulit manggis kering bisa diseduh dengan air panas. Hal ini karena adanya sejumlah kandungan nutrisi yang terdapat di dalam kulit manggis kering.
Adapun rincian mengenai nutrisi dari kulit manggis kering sebagai berikut: senyawa xantone; tannin; antiinflamasi; alfamangostin; betamangostin; vlavonoid epichatechin; garcinon B; gartanin; mangostanol; mangostenol; mangostenon B.
Sebenarnya masih banyak sekali kandungan nutrisi pada kulit buah manggis seperti mangostin, mangostinon A, tovophyllin B, trapezifolixanthone, antimikroba, antioksidan, serat, dan masih banyak lagi.
Dengan banyaknya kandungan nutrisi pada kulit manggis kering tentunya tidak hanya sebagai pelengkap nutrisi ataupun suplemen yang baik.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mencegah Penyakit Jantung
Dengan mengonsumsi kulit manggis kering, bisa mencegah adanya penyakit jantung pada tubuh.
Ada beberapa manfaat kulit manggis kering untuk kesehatan dan salah satunya ialah membantu mengobati diare.
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