10 Manfaat Minum Air Kelapa Saat Musim Dingin, Baik untuk Ginjal
jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa merupakan salah satu minuman yang bisa membantu meredakan rasa haus Anda.
Air kelapa sangat bergizi dan bermanfaat bagi kesehatan secara keseluruhan.
Minuman ini merupakan minuman rendah kalori alami yang mengandung banyak nutrisi penting seperti kalium, magnesium, kalsium, dan antioksidan.
Mengonsumsi air kelapa di musim dingin sangat bermanfaat.
Meskipun populer dikonsumsi di musim panas untuk menghidrasi tubuh, profil nutrisinya mendukung kekebalan tubuh, pencernaan, dan energi bahkan selama musim dingin.
Air kelapa membantu menjaga keseimbangan elektrolit, yang penting untuk tetap aktif selama musim dingin.
Sifatnya yang mendinginkan tidak membuatnya tidak cocok untuk musim dingin, karena iklim sedang memungkinkan konsumsinya dalam jumlah yang terkontrol.
Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.
Ada beberapa manfaat rutin minum air kelapa saat musim dingin yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya mengurangi kram otot.
