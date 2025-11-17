menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 10 Manfaat Minyak Zaitun yang Tidak Terduga

10 Manfaat Minyak Zaitun yang Tidak Terduga

10 Manfaat Minyak Zaitun yang Tidak Terduga
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Minyak Zaitun. Foto: foodhallonline

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai minyak yang telah lama terkenal akan manfaatnya yang luar biasa.

Salah satunya adalah minyak zaitun. Minyak zaitun terkenal karena banyak manfaatnya bagi kesehatan.

Banyak di antaranya disebabkan oleh tingginya kandungan lemak tak jenuh tunggal dan berbagai senyawa bioaktif.

Baca Juga:

Cara terbaik untuk mengonsumsi minyak zaitun adalah menggunakannya sebagai pengganti lemak tidak sehat seperti mentega atau margarin dalam memasak dan memanggang.

Minyak zaitun juga bisa dituang ke atas salad, sayuran, atau roti untuk menambah rasa dan manfaat nutrisi.

Minyak zaitun extra virgin, khususnya, direkomendasikan karena kandungan antioksidan dan senyawa bermanfaat lainnya yang lebih tinggi.

Baca Juga:

Namun, penting untuk menggunakan minyak zaitun dalam jumlah sedang, karena masih tinggi kalori.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.

Ada beberapa manfaat minyak zaitun yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya adalah menurunkan tekanan darah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI