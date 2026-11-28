jpnn.com, JAKARTA - RED wine atau anggur merah merupakan minuman beralkohol yang bisa memberi manfaat kesehatan bagi tubuh.

Ada banyak klaim dalam beberapa tahun terakhir mengenai potensi manfaat kesehatannya.

Klaim tersebut berkisar dari bagaimana konsumsi anggur merah dalam jumlah sedang memiliki hubungan positif dengan kesehatan kardiovaskular, diabetes tipe 2, jenis kanker tertentu, kesehatan otak, dan lainnya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthians.com.

1. Kesehatan Kardiovaskular

Banyak data dari bukti ilmiah mendukung bahwa anggur merah atau red wine mengandung antioksidan yang disebut polifenol, termasuk resveratrol, yang secara teoritis menjelaskan sifat anggur yang melindungi jantung.

Antioksidan ini bisa membantu mengurangi peradangan dan mencegah penumpukan plak di arteri, sehingga mengurangi risiko penyakit jantung.

2. Pengendalian Gula Darah

Penelitian menunjukkan bahwa minum segelas anggur merah saat makan malam bisa membantu mengatur kadar gula darah, berpotensi mengurangi risiko diabetes tipe 2.

Ada juga beberapa bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa konsumsi anggur merah dalam jumlah sedang bisa meningkatkan resistensi insulin atau mengurangi sensitivitas insulin pada orang yang pradiabetes.