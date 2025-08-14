menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 10 Manfaat Rutin Makan Kurma Saat Musim Dingin yang Bikin Kaget

10 Manfaat Rutin Makan Kurma Saat Musim Dingin yang Bikin Kaget

10 Manfaat Rutin Makan Kurma Saat Musim Dingin yang Bikin Kaget
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kurma. Foto: HelloSehat

jpnn.com, JAKARTA - KURMA merupakan salah satu buah kering yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Kurma adalah buah manis dan kenyal yang dipanen dari pohon kurma.

Berasal dari Timur Tengah, kurma telah menjadi makanan pokok dalam diet selama ribuan tahun.

Baca Juga:

Kurma kaya akan nutrisi penting, termasuk vitamin, mineral, serat, dan antioksidan.

Kurma dikenal karena rasa manis alaminya, menjadikannya alternatif yang lebih sehat untuk gula olahan.

Sifatnya yang menghangatkan, kepadatan nutrisi, dan kemampuannya untuk meningkatkan energi membuatnya sangat bermanfaat selama musim dingin.

Baca Juga:

Kurma membantu menyehatkan tubuh, memperkuat kekebalan tubuh, dan memberikan kehangatan, menjadikannya tambahan yang sangat baik untuk diet musim dingin.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi kurma saat musim dingin yang baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah mendukung kesehatan otak.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co