10 Manfaat Rutin Minum Teh Jahe Campur Lemon Saat Musim Dingin

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka minum teh jahe yang dicampur lemon saat cuaca sedang dingin?

Teh bisa sangat menyehatkan jika dikonsumsi selama musim dingin, karena memberikan kehangatan, hidrasi, dan berbagai manfaat kesehatan.

Teh herbal, khususnya, kaya akan antioksidan, vitamin, dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, melancarkan pencernaan, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Teh jahe lemon, khususnya, merupakan pilihan yang sangat baik untuk musim dingin.

Jahe memiliki khasiat menghangatkan yang membantu melawan gejala pilek dan flu.

Sedangkan lemon kaya akan vitamin C, yang memperkuat sistem kekebalan tubuh.

Bersama-sama, keduanya menciptakan minuman yang menenangkan dan meningkatkan kesehatan yang mendukung tubuh Anda selama bulan-bulan yang lebih dingin.

Berikut cara teh jahe lemon meningkatkan kesehatan Anda di musim dingin, seperti dikutip laman Ndtv.com.