10 Manfaat Teh Matcha, Bantu Tingkatkan Kesehatan Jantung

jpnn.com, JAKARTA - TEH matcha merupakan salah satu minuman yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Teh matcha adalah bubuk halus yang terbuat dari daun teh hijau yang ditanam dan diproses secara khusus, yang secara tradisional dikonsumsi di Asia Timur.

Tidak seperti teh hijau biasa, yang daunnya diseduh dan dibuang, matcha melibatkan konsumsi seluruh daun, yang menghasilkan konsentrasi nutrisi dan antioksidan yang lebih tinggi.

Matcha memang menyehatkan dan bisa bermanfaat untuk dikonsumsi setiap hari.

Konsumsi matcha setiap hari bisa menjadi tambahan yang berharga untuk diet seimbang demi kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Dengan demikian, memasukkan matcha ke dalam rutinitas harian Anda bisa menawarkan berbagai manfaat kesehatan.

Mulai dari meningkatkan metabolisme dan tingkat energi hingga meningkatkan kejernihan mental dan melindungi terhadap penyakit kronis.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.